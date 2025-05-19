عراقجي يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار وزير الخارجية السيد عباس عراقجي خلال اللقاء إلى العلاقات الجيدة والمتنامية بين إيران وروسيا في جميع المجالات، مؤكدا على جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر.

كما أعرب نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو عن سعادته بالمشاركة في منتدى طهران للحوار، ووصفه بأنه فرصة لتبادل الآراء وتقريب وجهات النظر بين النخب السياسية والفكرية للدول المشاركة.

وفي إشارته إلى العلاقات القوية بين روسيا وإيران، أكد عراقجي على أهمية المشاورات المستمرة بين البلدين على مختلف المستويات لتعزيز العلاقات الثنائية والمساعدة في ضمان السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

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