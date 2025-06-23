  1. إيران
  2. المجتمع
٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٤٠ ص

برلماني ايراني: أمريكا تسعى الى رفع الضغط عن الکیان الصهيوني

برلماني ايراني: أمريكا تسعى الى رفع الضغط عن الکیان الصهيوني

قال ممثل أهالي أصفهان في البرلمان: لعبت أمريكا دورًا في عدوان الکیان الصهيوني على إيران منذ اليوم الأول، وهي تسعى الآن إلى رفع الضغط عن الکیان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح أمير حسين بانكي بور، ردًا على الهجوم الأمريكي على منشآت أصفهان النووية: لم نسمع ضجيجًا أشدّ في الليلة الماضية من الليالي السابقة، وكانت الأصوات أقلّ من الليالي السابقة.

وأضاف: بالطبع، تأكد وقوع هجمات في هذه المناطق، لكن المواد المشعة نُقلت بالفعل.

وتابع ممثل أهالي أصفهان في مجلس الشورى الإسلامي: لقد لعبت أمريكا دورًا في عدوان الكيان الصهيوني على إيران منذ اليوم الأول، وهي تسعى الآن إلى تغيير المعادلات ورفع الضغط عن الكيان الصهيوني وإفساح المجال له.

وقال بانكي بور: "يجب أن نكون حذرين ونواصل هذا الإجماع الوطني والعالمي الذي نشأ لمواجهة الصهيونية بحزم، وعدم التخلي عن الظروف الصعبة التي واجهها النظام، ومواصلة الرد عليها بحزم".

/انتهى/

رمز الخبر 1959782

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات