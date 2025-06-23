برلماني ايراني: أمريكا تسعى الى رفع الضغط عن الکیان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح أمير حسين بانكي بور، ردًا على الهجوم الأمريكي على منشآت أصفهان النووية: لم نسمع ضجيجًا أشدّ في الليلة الماضية من الليالي السابقة، وكانت الأصوات أقلّ من الليالي السابقة.

وأضاف: بالطبع، تأكد وقوع هجمات في هذه المناطق، لكن المواد المشعة نُقلت بالفعل.

وتابع ممثل أهالي أصفهان في مجلس الشورى الإسلامي: لقد لعبت أمريكا دورًا في عدوان الكيان الصهيوني على إيران منذ اليوم الأول، وهي تسعى الآن إلى تغيير المعادلات ورفع الضغط عن الكيان الصهيوني وإفساح المجال له.

وقال بانكي بور: "يجب أن نكون حذرين ونواصل هذا الإجماع الوطني والعالمي الذي نشأ لمواجهة الصهيونية بحزم، وعدم التخلي عن الظروف الصعبة التي واجهها النظام، ومواصلة الرد عليها بحزم".

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