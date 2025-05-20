غريب آبادي: العقوبات الأحادية الجانب تنتهك حقوق الإنسان وتحرم المرضى من العلاج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية في مؤتمر "العقوبات الأحادية الجانب والوصول إلى العدالة على المستويين الوطني والإقليمي": "نعتقد أن التدابير العقابية الأحادية الجانب، والتي غالبًا ما تُقدم كأدوات دبلوماسية، لا تتعارض مع ميثاق القانون الدولي فحسب، بل إنها تتعارض أيضًا مع المعايير المقبولة عالميًا".

وأضاف كاظم غريب آبادي: "إن مثل هذه العقوبات، على الرغم من أنها تدعي أنها مفروضة لأغراض سياسية وأمنية، إلا أنها في الواقع تدمر الاقتصادات الوطنية للدول وتتسبب في أضرار لمعيشة الناس لا يمكن إصلاحها".

وأشار الى ان الاستخدام الواسع النطاق وغير العقلاني وغير المصرح به لهذه الأدوات يؤدي إلى إضعاف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الرعاية الصحية، في البلدان المستهدفة، ويحرم الناس من حقوقهم الأساسية مثل "الحق في الحياة" و"الحق في التمتع بحياة صحية".

واوضح نائب وزير الخارجية الايراني: "قد أدت هذه العقوبات، وخاصة تلك التي جاءت في شكل ما يسمى بسياسة "الضغط الأقصى"، إلى فرض قيود خطيرة على الوصول إلى المعدات الطبية والأدوية الحيوية، مما أدى إلى حرمان العديد من مرضى السرطان وأصحاب الأمراض المزمنة من العلاج المناسب".

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