  1. إيران
  2. السياسة
١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:٣٩ م

احمديان: طهران واسلام اباد لن تسمحا بأن يصبح السلام الإقليمي لعبة في أيدي الأعداء

احمديان: طهران واسلام اباد لن تسمحا بأن يصبح السلام الإقليمي لعبة في أيدي الأعداء

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "علي أكبر أحمديان" على أهمية التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين إيران وباكستان مشددا على ان إيران وباكستان لن تسمحا بأن يصبح السلام الإقليمي لعبة في أيدي الأعداء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي اكبر أحمديان، أكد في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الباكستاني "محمد عاصم ملك" اليوم الاثنين، على الأهمية الخاصة للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين إيران وباكستان، قائلاً:يلتزم البلدان بتعزيز هذا التعاون.

وهنأ أحمديان "عاصم ملك" على تعيينه مستشارا للأمن القومي للحكومة الباكستانية وقال: إن الدولتين الجارتين ملتزمتان بضمان أمن حدودهما المشتركة ومكافحة الإرهاب ولن تسمحا بأن يصبح سلام شعوب المنطقة لعبة في أيدي الأعداء.

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: إن التعاون بين البلدين يصب في مصلحة وأمن المنطقة وسيستمر هذا التعاون بقوة.

وجرى خلال هذا الاتصال بحث واستعراض آخر المستجدات في المنطقة والعلاقات بين البلدين.

کما أعرب عاصم ملك عن تقديره للدور الإيجابي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة وأعلن عن استعداد بلاده لتطوير العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية.

/انتهى/

رمز الخبر 1958201
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات