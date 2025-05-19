احمديان: طهران واسلام اباد لن تسمحا بأن يصبح السلام الإقليمي لعبة في أيدي الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي اكبر أحمديان، أكد في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الباكستاني "محمد عاصم ملك" اليوم الاثنين، على الأهمية الخاصة للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين إيران وباكستان، قائلاً:يلتزم البلدان بتعزيز هذا التعاون.

وهنأ أحمديان "عاصم ملك" على تعيينه مستشارا للأمن القومي للحكومة الباكستانية وقال: إن الدولتين الجارتين ملتزمتان بضمان أمن حدودهما المشتركة ومكافحة الإرهاب ولن تسمحا بأن يصبح سلام شعوب المنطقة لعبة في أيدي الأعداء.

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: إن التعاون بين البلدين يصب في مصلحة وأمن المنطقة وسيستمر هذا التعاون بقوة.

وجرى خلال هذا الاتصال بحث واستعراض آخر المستجدات في المنطقة والعلاقات بين البلدين.

کما أعرب عاصم ملك عن تقديره للدور الإيجابي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة وأعلن عن استعداد بلاده لتطوير العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية.

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