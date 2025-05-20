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٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٤١ ص

عراقجي: "منتدى طهران للحوار" حول العاصمة إلى قلب نابض بالوفاق الإقليمي

عراقجي: "منتدى طهران للحوار" حول العاصمة إلى قلب نابض بالوفاق الإقليمي

قال وزير الخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيد عباس عراقجي، إن منتدى طهران للحوار قد حول العاصمة إلى قلب نابض بالوفاق الإقليمي. 

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار عراقجي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إلى أن منتدى طهران للحوار الذي عُقد يومي الأحد والاثنين في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية، شهد حضور ضيوف ووفود من أكثر من 53 دولة حول العالم. واعتبر أن منتدى طحران للحوار 2025 يمثل تجسيدًا للفهم المتبادل، والاستماع المسؤول، والحوار الصادق.

وأضاف: "لقد جعل هذا الحدث من طهران قلبًا نابضًا بالوفاق الإقليمي ومركزًا للدبلوماسية في أجواء مختلفة ومبتكرة."

كما أعرب وزير الخارجية عن شكره العميق لزملائه في مركز الدراسات السياسية والدولية، وللضيوف البارزين الذين ساهموا بحضورهم ومشاركتهم القيمة في جعل هذا الاجتماع نجاحًا فريدًا من نوعه.

/انتهى/

رمز الخبر 1958222
یاسر المصری

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