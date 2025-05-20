صناعة الطيران الإيرانية تصل إلى الاكتفاء الذاتي وهي جاهزة للتغلب على العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين بورفرزانه، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث والعشرين للفضاء الجوي الإيراني الذي عقد في جامعة الشهيد بهشتي، اليوم الثلاثاء، إن صناعة الطيران في إيران تمتد لأكثر من سبعة عقود.

وفي إشارة إلى الركائز الأربع الأساسية لصناعة الطيران، وهي الأسطول والمطار والصناعة المساندة والموارد البشرية المتخصصة، أضاف: "السلامة والأمن والاستدامة الاقتصادية هي المبادئ الأساسية الثلاثة للنقل الجوي، والتي تؤكد عليها إيران أيضًا على أساس المعايير الدولية".

وأضاف بورفرزانه: "على الرغم من العقوبات الدولية والتحديات في توفير قطع الغيار والإصلاحات، فإن نجاح البلاد في صيانة وإصلاح أسطول طائراتها كان محليًا وموثوقًا به تمامًا".

قال رئيس هيئة الطيران المدني: "اليوم، تُجرى جميع احتياجات إصلاح وصيانة محركات الطائرات وقطع غيارها تقريبًا داخل البلاد، وهذا مصدر فخر واعتزاز وطني. ومع ذلك، فإن الاعتماد فقط على إصلاح الأسطول المتهالك لا يكفي، ويجب تسريع وتيرة بناء طائرات جديدة من فئات مختلفة".

وأكد على دور الصناعة الداعمة وتطوير مكاتب التصميم ومراكز الإصلاح المحلية، واعتبر مثل هذه الإجراءات حلاً لمواجهة العقوبات وتحقيق الاستقلال الكامل لصناعة الطيران.

وصرح رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية أن سوق الطيران في البلاد يولد أكثر من مليار دولار من الإيرادات سنويا من مبيعات التذاكر وحدها، وأعلن: "هذه صناعة اقتصادية ذاتية الحكم، ومع الدعم المناسب من الشركات والمستثمرين القائمين على المعرفة، ستكون قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الدول الأجنبية".

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