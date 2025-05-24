برعاية وزير الدفاع..إضافة 13 سفينة إلى أسطول منظمة موانئ وبحرية في خرمشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال حفل اقيم اليوم تم اضافة انضمت تسعة قوارب إنقاذ بحري(RIBs) وأربعة قاطرات بقوة 1800 حصان إلى أسطول الخدمة لمنظمة موانئ خرمشهر والملاحة البحرية.

كما سيتم إضافة 9 مركبات إطفاء وإنقاذ و2 رافعة تحميل متحركة بقيمة حوالي 6 ملايين يورو و120 مليار ريال (ما يعادل 600 مليار تومان) إلى معدات السلامة والخدمات في الموانئ التابعة لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية.

وتشغل موانئ سجافي، وجوئبدة، ولاور ساحل، وبيزم، ورامين، وكاسبيان، وفريدونكنار، وتركمان هذه السفن التسعة للإنقاذ(RIBs). هناك أيضًا أربعة قاطرات بقوة 1800 حصان من موانئ خرمشهر وعبادان ولنجة.

والجدير بالذكر: أن القيمة التقريبية للمعدات المذكورة هي 32.2 مليون يورو أو88 مليار تومان (ما يعادل ثلاثة تريليونات ريال).

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