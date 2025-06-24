جامعة شهيد بهشتي تتقدم 100 مركز في تصنيف QS للتخصصات لعام 2026

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تقدمت جامعة شهيد بهشتي 100 مركز في تصنيف QS للتخصصات لعام 2026 مقارنةً بعام 2025، وصعدت إلى المرتبة 750 عالميًا.

وبدأت عملية ترقية جامعة شهيد بهشتي في عام ٢٠٢٣ بترتيب يتراوح بين ١٠٠١ و١٢٠٠، واستمرت بوتيرة ملحوظة سنويًا، لتصل الآن إلى المرتبة ٧٥٠ في عام ٢٠٢٦، متقدمةً ٤٥٠ مركزًا عن عام ٢٠٢٣.

يعتمد تصنيف QS العالمي للجامعات على معايير تقييم أداء الجامعة، وهي: سمعة الجامعة بنسبة ٣٠٪، وتقييم أصحاب العمل بنسبة ١٥٪، وأعضاء هيئة التدريس الدوليين بنسبة ٥٪، ونسبة الطلاب الدوليين بنسبة ٥٪، والاقتباسات لكل عضو هيئة تدريس بنسبة ٢٠٪، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب بنسبة ١٠٪، وشبكة البحث الدولية بنسبة ٥٪، وتوظيف الخريجين بنسبة ٥٪، والتنمية المستدامة بنسبة ٥٪.

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