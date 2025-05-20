مساعد وزير الخارجية: ايران مستعدة لتعزيز التعاون مع إقليم كردستان العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريح مهاجر، اليوم الثلاثاء، خلال الاجتماع المشترك بين محافظي المحافظات الحدودية الايرانية ورؤساء عدد من المحافظات الحدودية بإقليم كردستان العراق، الذي عقد في مدينة سنندج (غرب البلاد)؛ مردفا ان الحكومة الإيرانية تولي أهمية قصوى لهذه العلاقات، كما يؤكد رئيس الجمهورية على أهمية العلاقات بين محافظات الجانبين.

وأشار مساعد وزير الخارجية بأن الجمهورية الاسلامية مستعدة لدعم الجهود الهادفة الى خفض المشاكل وتعزيز العلاقات مع إقليم كردستان العراق، مبينا : إن أحد أهم مجالات التعاون الثنائي يتمثل في التجارة والاقتصاد، وبما يشمل تطوير التعاون في قطاعات السياحة العلاجية والدينية بين الجانبين ايضا.

كما نوه الى ضرورة التعاون الاكاديمي وتبادل الطلاب والأساتذة الجامعيين وتسهيل النشاطات التجارية ومكافحة تهريب الوقود، والعمل على تذليل العقبات في هذا الصدد.