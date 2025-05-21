 نتائج اجتماعات محافظي المحافظات الايرانية المتاخمة لإقليم كردستان ومحافظي الاقليم

وافادت وكالة مهر للانباء ان آرش زره تن لهوني صرح في مؤتمر صحفي ظهر اليوم حول الاجتماع المشترك لمحافظي إقليم كردستان والمحافظات الإيرانية المتاخمة في سنندج قائلاً: "هذا هو الاجتماع الثالث لمحافظي المناطق المتاخمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع إقليم كردستان العراق".

وأضاف: "هذا الاجتماع الذي عُقد بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز الروابط الثنائية، استضاف محافظي إقليم كردستان العراق (أربيل، السليمانية، دهوك وحلبجة) وكذلك محافظي كرمانشاه وأذربيجان الغربية من إيران".

وأعرب محافظ كردستان عن أمله في أن تكون الضيافة مناسبة خلال إقامتهم في سنندج. كما قدم شكره لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل السيد أسدي، ولممثل إيران في السليمانية.

وأشار محافظ كردستان في كلمته إلى الفرق بين هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة قائلاً: "الفرق في هذا الاجتماع هو أننا شهدنا العام الماضي لقاء رئيس إقليم كردستان مع سماحة قائد الثورة الاسلامية، وهو لقاء مهم جداً ومؤثر، وبعده شهدنا زيارة رئيس الجمهورية الإيرانية إلى إقليم كردستان العراق. وهذا رسم مساراً جديداً لتطوير العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإقليم كردستان العراق".

ووفقاً للهوني، فقد عُقد هذا الاجتماع في إطار هذا المسار الجديد لتطوير العلاقات بدعوة محافظي المناطق المتاخمة.

وأضاف: "بدأت جلسات هذا الاجتماع رسمياً من يوم أمس. وكان اليوم الأول بجلسة افتتاحية وكلمات لجميع المحافظين وكذلك ممثل الولي الفقيه في المحافظة".

وتابع الهوني: "بعد ذلك، عُقدت جلسة متخصصة استمرت أكثر من ثلاث ساعات بين رؤساء غرف تجارة المحافظات الأربع في إقليم كردستان العراق والمحافظات الإيرانية المتاخمة وكذلك المسؤولين الاقتصاديين الكبار. وفي هذه الجلسة، تم بحث جميع العقبات والحلول لتطوير العلاقات الاقتصادية وقدمت النتائج للمحافظين".

وأكد محافظ كردستان: "في اليوم الثاني للمؤتمر، تم توقيع عدة مذكرات تفاهم. كما جرت لقاءات منفصلة ومفاوضات متخصصة بين محافظ كردستان والمسؤولين الاقتصاديين في إقليم كردستان العراق، وكذلك اجتماعات ثنائية بين محافظي كرمانشاه وأذربيجان الغربية ونظرائهم من إقليم كردستان العراق".

وفي ختام كلمته، أعرب محافظ كردستان عن أمله في أن تؤدي هذه الاجتماعات إلى مزيد من توسيع العلاقات الحسنة والطويلة الأمد بين الجانبين.

وأشار محافظ كردستان إلى المسار الجديد لتطوير العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإقليم كردستان العراق، وأعلن عن عقد اجتماع مشترك لمحافظي المناطق المتاخمة وتوقيع مذكرات تفاهم اقتصادية في إطار هذا المسار.

وقال: "نتيجة هذا الاجتماع ستكون تعميق العلاقات العريقة بين الجانبين. لدينا علاقات حسنة مع الإقليم منذ سنوات ونأمل أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز هذه العلاقات أكثر".

وأضاف الهوني: "في اليوم الثاني للمؤتمر، تم توقيع مذكرات تفاهم وعقد اجتماعات ثنائية بين المحافظين تم خلالها طرح الأفكار والآراء".

وأشار محافظ كردستان إلى الفرق بين هذا الاجتماع والاجتماعات الأخرى قائلاً: "العام الماضي، رسم لقاء رئيس الإقليم مع سماحة قائد الثورة الإسلامية ثم زيارة رئيس إيران للإقليم مساراً جديداً لتطوير العلاقات، وتم التخطيط لهذا الاجتماع في إطار نفس المسار".

وأكد: "في هذا الاجتماع، حضر محافظو المحافظات الإيرانية المتاخمة وإقليم كردستان العراق وطرحوا وجهات نظرهم في الجلسة الافتتاحية".

واختتم الهوني: "بعد ذلك أيضاً، عُقدت جلسات متخصصة بين رؤساء غرف التجارة والفاعلين الاقتصاديين حيث تم بحث العقبات والحلول للتطوير الاقتصادي وقدمت النتائج النهائية للمحافظين".

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