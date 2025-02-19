تعاون ایرانی عراقی لتسهيل التبادل التجاري عبر معبر برويز خان الحدودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار القائم بأعمال محافظ قصر شيرين إلى أهمية معبر برويز خان الرسمي، وأكد على توسيع التعاون بين الجانبين في التخطيط لحل القضايا والمشاكل القائمة على الحدود، وقال: "نخطط لحل القضايا والتحديات القائمة والوصول إلى وضع مستقر من خلال التفاعل الثنائي والاجتماعات الشهرية المستمرة مع الجانب العراقي".

وأشار محمد شفيعي إلى أن التعاطف والتفاعل والصبر بين المسؤولين من الجانبين على حدود برويز خان من شأنه أن يعزز التعاون والاتصالات القائمة، وقال: "قريبا، مع إنشاء إدارة واحدة على حدود برويز خان، سنشهد تنظيما للوضع الحالي للحدود".

وكان تطوير العلاقات والتعاون وتسهيل التبادل التجاري والاقتصادي وتحقيق المنفعة لكلا الجانبين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق على معبر برويز خان من بين مواضيع المناقشة والآراء المشتركة بين مدير الحدود والممثل المفوض لإقليم كردستان في معبر برويز خان في العراق ومحافظ قصر شيرين بالوكالة،

ومن جانب اخر أشار مدير الحدود والممثل المفوض لرئيس وزراء إقليم كردستان العراق في معبر برويز خان إلى أن معبر برويز خان يعتبر حدود تجاري وسياسي وآمن بين العراق وإيران ويتمتع بمكانة جيدة للغاية، وقال: "إن سلطات إقليم كردستان وعلى رأسها رئيس الوزراء تولي أهمية خاصة لتوسيع العلاقات التجارية وتعزيز التعاون والأمن في هذه الحدود".

وأضاف عباس اسماعيل علي، في إشارة إلى دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودورها المؤثر في مساعدة شعب إقليم كردستان العراق خلال فترة داعش وأيضا عندما كان تحت ضغوط نظام البعث: "إن سلطات إقليم كردستان العراق تتطلع إلى تسهيل وزيادة التبادل التجاري مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية خاصة على حدود برويز خان، ونحن نسعى إلى زيادة التعاون بين الجانبين على هذه الحدود لتعزيزها بشكل أكبر حتى يستفيد شعب الجانبين".

وأشار أيضاً إلى إطلاق منطقة قصر شيرين للتجارة والصناعة الحرة وقال: "هذه المنطقة ستكون بالتأكيد نعمة لأهالي كلار وقصر شيرين".

وتحدث عباس اسماعيل علي أيضا عن تفاعل الأجهزة الحدودية بما فيها الحدود والمنافذ وأضاف: "يجب أن تكون للبضائع الإيرانية في إقليم كردستان العراق الكلمة الأولى في المنافسة مع الدول الأخرى التي تسعى إلى السيطرة على أسواق هذه المنطقة".

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