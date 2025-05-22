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٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٧ ص

 الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبدي استعدادها للتعاون مع لبنان في مجالات الصحة

 الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبدي استعدادها للتعاون مع لبنان في مجالات الصحة

التقى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، محمد رضا ظفرقندي، مع ركان ناصر الدين، وزير الصحة اللبناني، على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العالمية للصحة في جنيف، حيث تم مناقشة توسيع التعاون في مجالات الصحة المختلفة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار ظفرقندي في هذا اللقاء إلى أن لبنان هو بلد صديق وأخ ومحبوب لدى الشعب الإيراني، مؤكداً استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون في مجالات العلوم الطبية والصحة.

كما تطرق ظفرقندي إلى التقدم الذي حققته إيران في مجالات صناعة الأدوية والمعدات الطبية، ودعا المسؤولين في القطاع الدوائي اللبناني لزيارة إيران للتعرف على قدرات البلاد في هذا المجال، مما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين.

من جانبه، أكد ركان ناصر الدين، وزير الصحة اللبناني، أن إيران ولبنان يتمتعان بعلاقات تاريخية، معبراً عن استعداد بلاده للتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين. وأشار إلى أن البنية التحتية لقطاع الصحة في لبنان قد تعرضت لأضرار خلال الحروب والأزمات الأخيرة، ورغم ذلك، لا يزال القطاع الصحي في لبنان صامداً. وطلب من جميع الدول والوكالات الدولية تقديم المساعدة للبنان في مجال الصحة.

كما أشار ناصر الدين إلى حادث انفجار أجهزة النداء (البيجر) في لبنان، الذي أسفر عن 5000 جريح، معرباً عن شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المستمر، خاصة في معالجة عدد من الجرحى اللبنانيين خلال هذا الحادث.

وأضاف وزير الصحة اللبناني أنه نظراً لجودة وأسعار الأدوية والمعدات الطبية الإيرانية المناسبة، يأمل في تحقيق تعاون وثيق بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، أعرب ظفرقندي عن أمله في توسيع التعاون في مجال الصحة من خلال تحقيق السلام وإرساء الاستقرار.

/انتهى/

رمز الخبر 1958313
یاسر المصری

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