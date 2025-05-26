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٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٠٢ ص

خلال لقاءه وزيرة الطرق والمواصلات:

السوداني يؤكد على ضرورة تشغيل سكة حديد شلمجه - البصرة لنقل المسافرين خلال أيام الأربعين

السوداني يؤكد على ضرورة تشغيل سكة حديد شلمجه - البصرة لنقل المسافرين خلال أيام الأربعين

أكد رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، خلال لقائه مع فرزانه صادق، وزيرة الطرق والإعمار الإيرانية، على أهمية توسيع التعاون في مجالات السكك الحديدية والنقل بين البلدين، مشدداً على ضرورة إتمام مشروع سكة حديد شلمجه - البصرة لتسهيل نقل المسافرين خلال زيارة الأربعين.

أفادت وكالة مهر للأباء، أشار السوداني إلى أهمية المشروع في تسهيل حركة المسافرين بين العراق وإيران وآسيا الوسطى، خاصة خلال فترة الزيارة.

وقد قامت وزيرة الطرق والإعمار الإيرانية بزيارة العراق بهدف تعزيز العلاقات في مجال النقل، حيث التقت قبل لقائها مع رئيس الوزراء العراقي بكل من رزاق محيبس، وزير النقل، وعبد الأمير الشمري، وزير الداخلية العراقي.

كما أشارت وزيرة الطرق والإعمار الإيرانية في وقت سابق إلى أن التعاون في مجال النقل بين البلدين يسير بشكل مرضٍ، داعية العراق إلى تسريع عملية إنشاء سكة حديد شلمجه - البصرة من خلال تسليم الأراضي التي تم تطهيرها من الألغام.

مع انتهاء عمليات تطهير المسار الحديدي لشلمجه - البصرة، سيتم تنفيذ هذا المشروع المهم وفقاً للجدول الزمني المحدد، والذي يتضمن ثلاثة مشاريع رئيسية: إنشاء محطة سكة حديد في شلمجه، بناء محطة مسافرين في شلمجه، وتنفيذ جسر البصرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1958460
یاسر المصری

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