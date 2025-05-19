أحمديان: الامن والاستقرار في اقليم كردستان احد الثوابت بالنسبة لايران

اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي اكبر احمديان، خلال اللقاء الذي جمع، اليوم الاثنين، امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني مع رئيس اقليم كردستان العراق لذي يزور طهران حاليا. على توسيع العلاقات الاقتصادية بما يليق والعلاقات السياسية مع اقليم كردستان العراق، قائلا : ايران لا تواجه اي قيود في التبادل التجاري والترانزيتي مع الاقليم.

واضاف احمديان في هذا اللقاء : ان الامن والاستقرار في اقليم كردستان، يعدّ احد الثوابت بالنسبة لايران؛ مؤكدا بقولة "نحن لطالما دعما شعوب المنطقة".

وتابع مخاطبا بارزاني : ان هذه الشعوب لديها علاقات تاريخية متجذرة مع الشعب الإيراني، كما ان هناك ارتباط عاطفي وديني قوي بين شعبينا.

الى ذلك نوه رئيس اقليم كردستان، بالزيارة الاخيرة لرئيس الجمهورية الاسلامية الى العراق والاقليم، قائلا : عقب هذه الزيارة، بدا فصل جديد من التعاون الثنائي، حيث يتلمس الشعب نتائجها.

ودعا بارزاني في لقائه امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، اليوم، الى زيادة التفاعلات في شتى المجالات، بما في ذلك الاقتصادية بين الجانبين.