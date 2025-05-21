  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٥٥ م

وزير الخارجية العماني: جولة المفاوضات الخامسة بين ايران وأمريكا ستعقد الجمعة في روما

وزير الخارجية العماني: جولة المفاوضات الخامسة بين ايران وأمريكا ستعقد الجمعة في روما

أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي أن الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني ستُعقد يوم الجمعة 23 أيار/ مايو في العاصمة الإيطالية روما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب البوسعيدي في منشور عبر منصة "إكس" أن هذه الجولة تمثّل اللقاء الخامس في سلسلة المفاوضات التي ترعاها سلطنة عمان بين الجانبين، والتي انطلقت في 12 أبريل/ نيسان الماضي بهدف التوصل إلى اتفاق بديل للاتفاق النووي الموقع عام 2015.

رمز الخبر 1958307

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات