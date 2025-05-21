وزير الخارجية العماني: جولة المفاوضات الخامسة بين ايران وأمريكا ستعقد الجمعة في روما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب البوسعيدي في منشور عبر منصة "إكس" أن هذه الجولة تمثّل اللقاء الخامس في سلسلة المفاوضات التي ترعاها سلطنة عمان بين الجانبين، والتي انطلقت في 12 أبريل/ نيسان الماضي بهدف التوصل إلى اتفاق بديل للاتفاق النووي الموقع عام 2015.