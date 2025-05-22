عراقجي: تخصيب اليورانيوم في إيران مسألة أساسية وجوهرية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية أضاف: "تخصيب اليورانيوم في إيران ليس مستورداً، بل تم إنتاجه وتطويره محلياً، مما يجعله ذا قيمة عالية بالنسبة للشعب الإيراني. خاصةً أننا تعرضنا لسنوات من العقوبات بسبب هذا التخصيب، وتحمل الشعب الإيراني معاناة هذه العقوبات. والأهم من ذلك، أن عدداً من علمائنا قد استشهدوا بسبب دورهم في عملية التخصيب، لذا فإن دماء شهدائنا تسري في جذور هذا الإنجاز، ولا يمكن تجاهله بأي شكل من الأشكال."

عراقجي: الولايات المتحدة وأوروبا مسؤولتان عن الوضع الحالي

وأكد وزير الخارجية أن الوضع الراهن ليس خطأ إيران، بل هو نتيجة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (برجام) وعجز الدول الأوروبية عن تعويض هذا الانسحاب. وأضاف: "ماذا فعلنا؟ لقد التزمنا بتعهداتنا، ولكن عندما لم تتمكن تلك الدول من تأمين فوائد إيران الاقتصادية، قمنا بتقليص التزاماتنا."

وأشار إلى أن التهديدات الإيرانية باستخدام آلية الزناد أو "سناب باك" غير منطقية ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو سياسي، واعتبرها خطأً كبيراً إذا ما اتجهت أوروبا نحو هذا الإجراء. وأكد أن أوروبا يجب أن تتحمل عواقب هذا القرار، حيث تم التباحث مع الأوروبيين حول هذا الأمر، وتم إبلاغهم بأن أي إجراء من هذا القبيل سيترتب عليه تبعات يتحملون مسؤوليتها.

عراقجي: علاقاتنا مع السعودية في حالة جيدة جداً

قال سيد عباس عراقچی إن العلاقات الإيرانية السعودية حالياً في حالة جيدة جداً، حيث تم التعاون بشكل جيد منذ تجديد العلاقات بين البلدين، مما أدى إلى فهم أكبر بينهما. وأشار إلى وجود توافق في الآراء حول العديد من القضايا الإقليمية والعالم الإسلامي.

عراقجي: لدينا علاقات وثيقة مع القاهرة والمنامة

وأضاف وزير الخارجية أنه يمكنه القول إن هناك علاقات وثيقة مع القاهرة والمنامة، وهي ليست مجرد علاقات سياسية بين الدولتين. ورغم عدم إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بعد، إلا أن هناك إرادة من كلا الجانبين، ونحن في انتظار الظروف المناسبة لتحقيق هذه العلاقات الدبلوماسية.

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