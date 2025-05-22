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٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٥١ م

تجمع طلاب قم دعماً لبرنامج تخصيب اليورانيوم الوطني

تجمع طلاب قم دعماً لبرنامج تخصيب اليورانيوم الوطني

شهدت مدينة قم تجمعاً لعدد من الطلاب، حيث عبروا عن دعمهم القوي لبرنامج تخصيب اليورانيوم في البلاد، وذلك أمام موقع فردو النووي. 

أفادت وكالة مهر للأنباء، أقيم هذا التجمع صباح يوم الخميس بمشاركة مجموعة من الطلاب الباسيج وممثلين عن تنظيمات سياسية من مختلف الجامعات في قم، بالقرب من موقع فردو النووي ومجمع تخصيب اليورانيوم الشهيد الدكتور مسعود عليمحمدي.

وحمل المشاركون لافتات وكتابات تعبر عن مضامين مثل "الطاقة النووية حق مشروع لنا"، مؤكدين دعمهم للمواقف الواضحة والثابتة لقائد الثورة الإسلامية بشأن الملف النووي في المفاوضات الأخيرة.

كما قرأ المتجمعون بياناً، جددوا فيه البيعة للمرشد الأعلى، مؤكدين أن التقدم العلمي والدفاع عن استقلال التكنولوجيا في البلاد يعدان من الأولويات التي لا يمكن التهاون بها، واعتبروا أي تراجع في هذا السياق يتعارض مع كرامة الأمة.

وفي ختام الفعالية، شكل الطلاب حلقة بشرية حول مجمع تخصيب اليورانيوم الشهيد عليمحمدي، مرددين شعارات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

/انتهى/

رمز الخبر 1958316
یاسر المصری

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