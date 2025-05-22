تفاصيل لقاء ظفرقندي مع مدير عام منظمة الصحة العالمية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعرب ظفرقندي خلال هذا اللقاء عن شكره لإتاحة الفرصة للقاء الوفد الإيراني بعد ثلاث سنوات، مقدماً شكره لدعم تيدروس ومنظمة الصحة العالمية خلال فترة جائحة كورونا.

كما عبّر الوزير عن عميق أسفه وقلقه إزاء الظروف الحرجة والمأساوية التي يعيشها الشعب والأطفال في غزة، مشيراً إلى نقص الغذاء والدواء وتدمير البنية التحتية الصحية. وأشاد بمواقف مدير عام منظمة الصحة العالمية الواضحة والمتينة بشأن الوضع الإنساني المأساوي في غزة، مطالباً بدعم واسع النطاق للمتضررين هناك.

وفي سياق حديثه، قدم ظفرقندي ملخصاً عن مؤشرات الصحة في البلاد، مؤكداً على استمرار التعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومشيراً إلى وجود أكثر من 4.5 مليون لاجئ في إيران، مطالباً المنظمة بالتركيز على هذه القضية.

من جانبه، أشاد تيدروس أدهانوم في كلمته بإجراءات إيران في مجال الصحة، مؤكداً على نجاحات النظام الصحي الإيراني كنموذج في المنطقة، وشكر الوزير على حضوره في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

كما أشار إلى الكارثة الإنسانية في غزة وضرورة توفير الغذاء والدواء، مؤكداً على استمرار الدعم من منظمة الصحة العالمية للمتضررين، خاصة الأطفال والنساء. وفي الوقت نفسه، أشار إلى عدم القدرة على تنفيذ الإجراءات المطلوبة بسبب إغلاق معبر رفح منذ مارس الماضي، قائلاً: "نحن نصرخ ونحذر باستمرار، لكن القوة ليست بيدنا". ليرد ظفرقندي على ذلك بالقول: "قوتكم في صراخكم".

وفي ختام اللقاء، تناول مدير عام منظمة الصحة العالمية موضوع اللاجئين الأفغان في إيران، مشيداً بدور إيران في التعامل الإنساني مع هذه المجموعة وتقديم خدمات الصحة لهم، مؤكداً على ثقل هذه المسؤولية، ومعلناً استعداده لتقديم المساعدات الممكنة رغم القيود المالية التي تواجهها المنظمة حالياً.

يُذكر أن هذا اللقاء شهد حضور علي جعفريان، المستشار الأعلى للوزير، وعلي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة، وعلي رضا بيغلي، المساعد الخاص ومدير عام التعاون الدولي بوزارة الصحة، بالإضافة إلى علي بحريني، سفير إيران في المنظمات الدولية في جنيف.

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