افتتاح الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بحضور ممثلين إيرانيين في جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يجمع هذا المؤتمر، الذي يُعقد سنويًا ويستمر حتى يوم الجمعة بصفته أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة العمل الدولية، وفودًا ثلاثية من 187 دولة عضوًا في المنظمة، بالإضافة إلى عدد من المراقبين من جهات دولية أخرى، لتبادل الآراء واتخاذ القرارات بشأن القضايا الرئيسية في عالم العمل.

ويتألف المؤتمر من جمعية عامة وعدد من اللجان الدائمة والفنية التي تدرس البنود المدرجة على جدول أعماله. وتشمل المواضيع الرئيسية المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة: "الحماية من المخاطر البيولوجية في مكان العمل"، و"العمل اللائق في اقتصاد المنصات"، و"النهج المبتكرة لمعالجة ظاهرة العمل غير الرسمي وتعزيز الانتقال إلى العمل الرسمي لتعزيز العمل اللائق"، و"المشاركة الثلاثية لمنظمة العمل الدولية في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية عام ٢٠٢٥"، و"إقرار تعديلات اتفاقية العمل البحري لعام ٢٠٠٦ التي اعتمدتها اللجنة الثلاثية المخصصة بموجب المادة ١٣ من اتفاقية العمل البحري في دورتها الخامسة في أبريل ٢٠٢٥".

وحضر المؤتمر وفد جمهورية إيران الإسلامية، برئاسة أحمد ميدري، وزير التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية، وبحضور ممثلين عن العمل وأصحاب العمل في بلدنا.

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