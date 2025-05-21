وزيرا الصحة الإيراني والعراقي یؤكدان على تشكيل لجنة مشتركة للصحة والعلاج خلال زيارة الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي محمد رضا ظفرقندي التقى وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العالمية للصحة المنعقدة في جنيف وأكدا على توسيع التعاون في مجال الصحة.

وفي هذا اللقاء أكد ظفرقندي على أهمية العلاقات الودية وحسن الجوار بين البلدين وقال: "نظرا للعلاقات العميقة بين إيران والعراق فمن الضروري أن يكون تعاوننا في مجال الصحة وثيقا وهادفا للغاية".

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون الفعال مع العراق في مختلف المجالات، بما في ذلك الصحة والسياحة الصحية والأدوية والمعدات الطبية ومعالجة الأمراض المستعصية وزراعة الكبد وأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن السيطرة على الأمراض المعدية.

وأشار وزير الصحة أيضًا إلى إقامة مراسم الأربعين الكبرى سنويًا، وقال: "نظرًا لأهمية الصحة العامة في هذا الحدث الكبير، فمن الضروري مواصلة التعاون الثنائي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بشكل متماسك ومستمر".

وقال وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي أيضا: "إن العلاقة بين إيران والعراق ليست علاقة سياسية، بل هي علاقة أخوية".

وأضاف: "نحن نتعاون حاليا مع هيئة الغذاء والدواء وصناعة الأدوية الإيرانية لنقل المعرفة إلى بلدنا، كما نقوم بإنشاء مركز لزراعة الأعضاء في كربلاء، وسنستفيد بالتأكيد من قدرات وخبرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المجال".

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