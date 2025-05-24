رفع القيود عن تصدير تفاله الشوندر والسكر

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إنتاج أعلاف الحيوانات المستخرجة من الصناعات الجانبية للسكر أمرًا شائعًا في البلاد، ويمكن أن يسهم في تحقيق عائدات أكبر من العملات الأجنبية.

فقد أصدرت منظمة تطوير التجارة، بناءً على طلب وزارة الزراعة، خطابًا إلى الجمارك يعلن عن تحرير صادرات تفالة الشمندر والسكر ومخلفاتها.

يُعتبر إنتاج أعلاف الحيوانات المستخرجة من الصناعات الجانبية للسكر أمرًا شائعًا، وقد شهدت ايران في السنوات الماضية تصدير هذا المنتج، والآن تم إصدار إذن لتصدير المواد الأولية لهذا المنتج أيضًا، مما يتيح إمكانية خلق قيمة مضافة وزيادة العائدات من العملات الأجنبية للبلاد.

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