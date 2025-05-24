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٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٧ م

رفع القيود عن تصدير تفاله الشوندر والسكر

رفع القيود عن تصدير تفاله الشوندر والسكر

بناءً على طلب وزارة الزراعة، تم رفع القيود عن تصدير تفالة الشمندر والسكر ومخلفاتها.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إنتاج أعلاف الحيوانات المستخرجة من الصناعات الجانبية للسكر أمرًا شائعًا في البلاد، ويمكن أن يسهم في تحقيق عائدات أكبر من العملات الأجنبية.

فقد أصدرت منظمة تطوير التجارة، بناءً على طلب وزارة الزراعة، خطابًا إلى الجمارك يعلن عن تحرير صادرات تفالة الشمندر والسكر ومخلفاتها.

يُعتبر إنتاج أعلاف الحيوانات المستخرجة من الصناعات الجانبية للسكر أمرًا شائعًا، وقد شهدت ايران في السنوات الماضية تصدير هذا المنتج، والآن تم إصدار إذن لتصدير المواد الأولية لهذا المنتج أيضًا، مما يتيح إمكانية خلق قيمة مضافة وزيادة العائدات من العملات الأجنبية للبلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1958375
یاسر المصری

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