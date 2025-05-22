القوات المسلحة في سيستان وبلوشستان في أوج الاستعداد

أفادت وكالة مهر للأنباء، جاء ذلك خلال زيارته لمرافق وقدرات القوة البرية للفرقة 88 المدرعة في زاهدان، حيث أشار إلى أن "كل جهودنا يجب أن تركز على تحقيق الردع، والدفاع الفعال، والأمن المستدام، والاستقرار والهدوء في المنطقة".

وأضاف باقري أن "القوات المسلحة، وخاصة القوة البرية للجيش، قد حققت نجاحات حاسمة في مجالات الدفاع من خلال الوصول إلى المعرفة التكنولوجية والأنظمة المتقدمة".

وأوضح أن "من بين التحولات التي قادتها جمهورية إيران الإسلامية هو استخدام الطائرات بدون طيار المختلفة، التي تمتلك القدرة على مواجهة الطائرات بدون طيار المحتملة للعدو".

وأشار إلى أن "اليوم، يتم إنتاج أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار والطائرات الصغيرة في القوات المسلحة، وسنرد على أي تهديد يتعرض له بلدنا".

وأكد باقري مرة أخرى أن "الوضع الحالي للقوات المسلحة في أوج الاستعداد، وقد تم تحقيق تقدم ملحوظ مقارنة بالزيارات السابقة".

من جانبه، قال قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، إن "الجيش الإيراني يراقب أعداءه عن كثب، ويرد بقوة على أي خطأ".

وأضاف حيدري أن "القوة البرية للجيش تلعب دوراً مهماً في العمليات الهجومية من خلال إنتاج أنواع مختلفة من الأنظمة الطائرة والطائرات الصغيرة".

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