هجوم صاروخي جديد من اليمن نحو فلسطين المحتلة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن، حيث دوت صفارات الإنذار في تل أبيب، وأفادت منظمة الإنقاذ الإسرائيلية بأن عدة أشخاص أصيبوا أثناء فرار المستوطنين إلى الملاجئ.

وبحسب المصادر الصهيونية ، سُمع دوي عدة انفجارات فوق القدس المحتلة عقب إطلاق صواريخ الدفاع الجوي. وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة "واي نت" الإسرائيلية بأن حركة الطائرات في مطار بن غوريون توقفت، مما أدى إلى تأخير الرحلات الجوية نتيجة الهجوم الصاروخي من اليمن.

وقد أكدت القوات المسلحة اليمنية مراراً أنها ستواصل هجماتها ما دام الصراع والحصار مستمراً في غزة. وتأتي هذه الهجمات المتكررة دعماً لشعب غزة، في وقت اعترف فيه الجنرال الاحتياطي زويكا هايموفيتش، المحلل العسكري في موقع "والا نيوز"، في مقالة له يوم الثلاثاء، بأن الهجمات الجوية على اليمن لم تتمكن حتى من منع إطلاق الصواريخ من هناك.

واعترف قائلاً: "يجب أن نقبل أنه ما دام الصراع في غزة مستمراً، سيواصل اليمنيون هجماتهم، مما سيؤدي إلى شل الأنشطة وخلق الدمار والخراب لنا".

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