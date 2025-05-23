بقائي: امريكا ليست جدية في المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال في منشور عبر منصة "إكس"، إن العقوبات الأمريكية الجديدة التي أُعلنت عشية الجولة الخامسة من المفاوضات تشكّل علامة واضحة على عدم جدية هذا البلد في انتهاج المسار الدبلوماسي.



وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن وزير الخارجية الأمريكي، من خلال تعميم العقوبات لتشمل قطاع البناء، قد سجّل رقمًا قياسيًا جديدًا في السجل الطويل من العداء والإجراءات القسرية غير القانونية التي تنتهجها أمريكا ضد الشعب الإيراني، ووصفت هذا الإجراء بأنه شرير، وغير قانوني، ولا إنساني.



وأضاف البيان أن العقوبات الأمريكية المتعددة الطبقات لم يكن لها هدف سوى حرمان كل مواطن إيراني من حقوقه الإنسانية الأساسية، وبالتالي فإنها تُعدّ جريمة ضد الإنسانية.



واعتبرت الوزارة أن استمرار العقوبات الأمريكية ضد إيران لا يعدو كونه تأكيدًا راسخًا على القناعة العميقة لدى الشعب الإيراني بأن صانعي السياسات في أمريكا لا يتورعون عن ارتكاب أي شر لتعطيل مسار التنمية والتقدم في إيران.



وختمت بالقول إن هذه الخطوة، في هذا التوقيت الحساس، تطرح علامات استفهام أكثر من أي وقت مضى حول إرادة وجدية أمريكا في اتباع المسار الدبلوماسي، مؤكدة أن "شعبنا عازم على الوقوف بثبات في وجه هذا العداء غير المنطقي".



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