محادثات بين بوتين وويتكوف في موسكو

استمرت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الخاص للرئيس الاميركي ستيف ويتكوف، في موسكو، أكثر من ثلاث ساعات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بدأ هذا اللقاء في الساعات الأخيرة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي لموسكو، وانتهى في فجر يوم الجمعة.

وكانت الطائرة التي تقل "ستيف ويتكوف" و"جاريد كوشنر"، المبعوثين الخاصين للرئيس الأميركي، قد هبطت في موسكو قبل ساعات قليلة من اللقاء.

وكان الكرملين قد أعلن في بيان أن مبعوثي ترامب سيجريان محادثات لتعزيز السلام بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال ويتكوف يوم الخميس خلال اجتماع على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس إنه وكوشنر سيتوجهان إلى أبوظبي بعد المحادثات في موسكو.

ومن جانبه، قال فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، إن الاجتماع الثلاثي الأول بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا من المقرر أن يُعقد يومي الجمعة والسبت في أبوظبي.

