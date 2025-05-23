 خطوات جديدة بين إيران والجزائر لتعزيز التعاون الاقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن أكرمي شدد خلال اللقاء على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واقترح تشكيل لجنة فنية مشتركة لصياغة آليات عملية لتعزيز التعاون.

من جهته، رحّب وزير المالية الجزائري بالمقترح الإيراني، معلناً عن تشكيل فريق خبراء لدراسة سبل تطوير العلاقات، معتبراً مشاركة الشركات الجزائرية في معرض "إكسبو طهران" خطوة مهمة نحو تعميق التعاون الاقتصادي.

وفي ختام اللقاء، وجّه أكرمي دعوة رسمية لنظيره الجزائري لزيارة طهران، مؤكداً على أهمية اتباع نهج قائم على المشاريع والنتائج لضمان تنفيذ التفاهمات الثنائية.

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