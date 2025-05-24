تصفيات كأس العالم؛ منتخبا إيران وكوريا الشمالية سیواجهان في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر اتحاد كرة القدم الايراني بيانًا اليوم السبت بشأن مكان مباراة المنتخب الوطني ضد كوريا الشمالية: "بينما نقدر الدعم الشامل من عتبة الرضوية المقدسة ومجلس الأمن ومحافظة خراسان رضوي، نود أن نبلغكم أنه نظرًا للقيود المفروضة على رحلة منتخب كوريا الشمالية من جدة إلى تركيا، ثم إلى إيران، وطريق العودة، بالإضافة إلى توفير بعض الأجهزة المطلوبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الوقت المناسب، ونظرًا للاستقبال العام الواسع النطاق للمباراة بين المنتخبين الوطنيين الإيراني والكوري الشمالي في التقييمات النهائية، ستقام هذه المباراة في طهران".

من المقرر أن تقام المباراة بين منتخبي إيران وكوريا الشمالية لكرة القدم في 10 يونيو/حزيران المقبل، والتي تستضيفها بلادنا. وكان المنتخب الإيراني احتفل في وقت سابق بالتأهل لكأس العالم.

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