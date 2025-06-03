المنتخب الإيراني يتوجه إلى الدوحة استعداداً لمواجهة قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بعثة المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم غادرت إلى العاصمة القطرية الدوحة، على متن طائرة خاصة تابعة لشركة طيران "وارش"، وذلك لخوض المباراة أمام منتخب قطر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويضم الوفد الإيراني 27 لاعباً، فيما التحق النجم مهدي طارمي مباشرة من إيطاليا إلى الدوحة، حيث من المقرر أن يشارك في تدريبات المنتخب مساء اليوم إلى جانب زملائه.

كما يرافق المنتخب في هذه الرحلة أربعة من قدامى نجوم الكرة الإيرانية، وهم حسين فركي، حسين كازراني، بهتاش فريبا، ونصرالله عبد‌اللهي، وذلك بدعوة من الاتحاد الإيراني لكرة القدم والمدير الفني للمنتخب.

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