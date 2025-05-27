بيونغ يانغ: مشروع ترامب للدفاع الصاروخي قد يحول الفضاء الخارجي إلى “ميدان حرب نووية”

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن ترامب تفاصيل جديدة وتمويلا أوليا لنظام الدرع الصاروخية الأسبوع الماضي، واصفا إياه بأنّه “مهمّ للغاية لنجاح وحتى بقاء بلدنا”. ويواجه المشروع تحديات تقنية وسياسية جمة، بحسب محللين، وقد تكون كلفته باهظة.

وأصدرت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ مذكرة “لإبلاغ المجتمع الدولي بأن إنشاء الولايات المتحدة لنظام دفاع صاروخي جديد هو (مبادرة تهديدية) خطيرة للغاية تهدف إلى تهديد الأمن الاستراتيجي للدول المسلحة نوويا”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إنّ المذكرة التي قدّمتها الوزارة اتهمت الولايات المتحدة بأنها “عازمة على التحرك لعسكرة الفضاء الخارجي”.

وأضافت الخارجية أن “الخطة الأمريكية لبناء نظام دفاع صاروخي جديد هي السبب الجذري لإشعال سباق تسلح نووي وفضائي عالمي من خلال إثارة المخاوف الأمنية للدول المسلحة نوويا وتحويل الفضاء الخارجي إلى ميدان حرب نووية محتمل”.

وفي السنوات الأخيرة، كثفت واشنطن، الحليف الرئيسي لسيول في مجال الأمن، تدريباتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية وزادت وجود الأصول الأمريكية الاستراتيجية، مثل حاملة طائرات وغواصة تعمل بالطاقة النووية، في المنطقة، في مواجهة كوريا الشمالية.

ورغم العقوبات الاقتصادية الخانقة التي ما زالت مفروضة عليها، أعلنت كوريا الشمالية نفسها قوة نووية “لا رجعة فيها” عام 2022، ودائما ما تدين المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية باعتبارها تدريبات لغزو.

وقال هونغ مين، المحلل في المعهد الكوري للتوحيد الوطني، لوكالة فرانس برس، إن بيونغ يانغ تعتبر “القبة الذهبية” التي أعلنها ترامب بمثابة تهديد.

وأضاف أن “رد الفعل القوي من جانب كوريا الشمالية يظهر أن سيول تعتبر أن القبة الذهبية قادرة على إضعاف فعالية ترسانته النووية بشكل كبير، بما في ذلك صواريخه البالستية العابرة للقارات”.

وأشار إلى أنه “في حال استكمال الولايات المتحدة نظامها الجديد للدفاع الصاروخي، فإن كوريا الشمالية ستضطر إلى تطوير وسائل بديلة لمواجهته أو اختراقه”.

المصدر:القدس العربي