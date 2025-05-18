الفيفا يشيد بمنتخب إيران لكرة الصالات للسيدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز المنتخب الوطني النسائي لكرة الصالات الإيرانية، أمس السبت، بالحصة للتأهل الى النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للسيدات لكرة الصالات بعد فوزه على الصين وسط جماهير متحمسة.

وتألقت نسيم غلامي ومارال تركمان في هذه المباراة، حيث ساعدتا فريق فوروزان سليماني على الفوز بنتيجة 3-1 في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة آسيا لكرة الصالات.

وستمثل إيران الآن آسيا في نهائيات كأس العالم، إلى جانب الدولة المضيفة الفلبين واليابان وتايلاند.

جاء في تقرير الفيفا: "كان ضجيج الجماهير الصينية في مدينة هوهوت يصم الآذان، لكن إيران هي من سجلت الهدف الأول في المباراة. ثم تمكنت الصين من تسجيل هدف التعادل، لكن هذا لم يكن نهاية المطاف، إذ تمكن المنتخب الإيراني من افتتاح التسجيل في مرمى الصين مرتين أخريين".

وفي ختام البطولة، توجت اللاعبة الدولية الإيرانية مارال تركمان بلقب هدافة البطولة برصيد 6 أهداف. وسجل هدفين في المباراة النهائية لإيران ضد الصين. وفي النسخة السابقة من المسابقة عام 2018، توجت سارة شيربيجي من إيران بلقب هدافة العالم.

كما ستكون منتخبات الأرجنتين والبرازيل وكندا وكولومبيا وإيطاليا والمغرب ونيوزيلندا وبنما وبولندا والبرتغال وإسبانيا وتنزانيا حاضرة في بطولة كأس العالم للسيدات لكرة الصالات.

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