 الجيش الإيراني: سنرد بحزم على اى تهديد ولن نسمح بتحقيق احلام الاعداء المشؤومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في البيان، إن الجيش، إلى جانب باقي القوات المسلحة، مستعد للدفاع عن وحدة الأراضي والاستقلال والأمن الوطني، وأنه لن يتيح مطلقاً الفرصة للأعداء المتربصين لترجمة أحلامهم العدوانية على أرض الواقع.

وأضاف البيان: "الثالث من خرداد، ذكرى تحرير خرمشهر، هو رمز للصمود والمقاومة، وانتصار الدم على السيف. هذا اليوم العظيم يُخلّد ملحمة أبطال الإسلام في عملية (بيت المقدس)، ويجسّد الرسالة الخالدة للإمام الخميني الراحل: خرمشهر حرّرها الله".

وتابع: "تحرير خرمشهر شكّل نقطة تحوّل في تاريخ الدفاع المقدّس، وأثبت أن بالإيمان والوحدة والتوكل على الله يمكن الانتصار على أي قوة. لهذا السبب، شدد القائد الأعلى للقوات المسلحة على ضرورة الحفاظ على هذا الإنجاز العظيم وصونه".

وأشار البيان إلى أن هذا الانتصار لم يكن مجرد استعادة لمدينة، بل كان رمزاً للعزة والكرامة، وانتصار الحق على الباطل، ووجه رسالة لا تُنسى لأعداء الوطن بأن أي تفكير بالعدوان على إيران سيُقابل برد قاسٍ.

وفي ختام بيانه، قال الجيش الإيراني: "نُحيي هذه الذكرى في وقت يواصل فيه أعداء النظام الإسلامي محاولاتهم لإضعاف الجمهورية الإسلامية عبر المؤامرات والدسائس، إلا أن الجيش، وبتوجيه من قائد الثورة الإسلامية، وارتكازاً على القدرات الذاتية، يُراقب بدقة تحركات الأعداء، وسيواجه أي تهديد أو اعتداء بكل حزم. وإلى جانب سائر القوى المسلحة، نحن على استعداد تام للدفاع عن وحدة تراب الوطن واستقلاله وأمنه، ولن نسمح مطلقاً بتمرير الأحلام المشؤومة للأعداء المتربصين".

الجيش الإيراني، إذ يُحيي ذكرى الشهداء الأبرار ويبارك هذا اليوم المجيد للشعب الإيراني العظيم، ولعوائل الشهداء الكرام والمضحين، ويجدد العهد مع مبادئ الإمام الراحل والشهداء الأعزاء، يؤكد مجدداً التزامه الراسخ تجاه الشعب الإيراني النبيل، ويعلن أنه سيواصل الدفاع عن هذه الأرض حتى آخر قطرة دم، ولن يدخر جهداً في سبيل رفعة وعزة إيران الإسلامية.

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