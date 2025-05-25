القوات البرية للجيش الايراني: سنسوي مصدر التهديد وأصله بالارض حال تنفيذ أي تهديد

أفادت وكالة مهر للأنباء قال قائد القوات البرية للجيش العميد كيومرث حيدري أيدنا على الزناد للرد على اى تهديد ويجب أن ترتاح أمتنا النبيلة في سلام تام وراحة البال وليعلموا أنه إذا تم تنفيذ أي تهديد، فسيتم تدمير مصدر وأصل التهديد بالكامل في جزء من الوقت.

وأكد قائد القوات البرية للجيش إن جميع القوات المسلحة والجيش، وخاصة القوات البرية للجيش، تراقب التهديدات بأعين مفتوحة، وأيدينا على الزناد حقاً، وآذاننا مصغية لأوامر قائد الثورة الإسلامية.

وقال العميد حيدري يجب على شعبنا النبيل أن يؤمن بأن قواتنا المسلحة ستكون قادرة على الرد على أي تهديد وأي مصدر تهديد، وعلى أي مستوى وأي نطاق.