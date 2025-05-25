العميد حيدري: طورنا برنامج الطائرات الصغيرة وايدنا على الزناد للرد على اى تهديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوات البرية للجيش العميد كيومرث حيدري على هامش مهرجان مراكز تقييم وتنمية رأس المال البشري حول الكشف عن الطائرات الصغيرة المنتجة من هذه القوة: إن القوات البرية للجيش لديها 23 مجموعة أسلحة".

وأضاف قائد القوات البرية للجيش: "إن لدينا قرارا حاسما وجديا بالتحضير لدخول حاسم وجاد إلى ساحة الحروب المستقبلية. ولذلك تلقينا قراراً من القائد الأعلى للقوات المسلحة بإدخال أسلحة إلى هذه القوة تتمتع بأربع خصائص فريدة: المدى، والدقة، والاستخبارات، والقدرة الشبكية، وهذا العمل يتم بقوة وكثافة.

وقال: "إن الطائرات بدون طيار وغيرها من أنواع المركبات الجوية غير المأهولة، بما في ذلك المركبات والطائرات بدون طيار الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية، يتم استغلالها على نطاق واسع لأغراض الاستخبارات والعمليات والتدمير على هذه المقاييس الثلاثة وفي الآونة الأخيرة، وجدنا دخولًا واسع النطاق لقضية الطائرات الصغيرة، وإنتاج وشراء ونشر وتنظيم الطائرات الصغيرة والأنظمة التي يمكنها مكافحة الطائرات الصغيرة للآخرين في وقت واحد قيد التنفيذ وقد حققنا نجاحًا كبيرًا".

وأضاف العميد حيدري: "لقد أجرينا العديد من عمليات الكشف في الماضي، وفي شكل عروض وزيارات قمنا بها، وحققنا أهدافنا، وأقيم بعضها في طهران وسيستان وبلوشستان، وقمنا بتعريفهم على الأركان والقادة".

وذكّر: "اليوم كل القوات المسلحة عيونها مفتوحة وأيديها على الزناد وآذانها مصغية لأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة للرد الحاسم والمؤلم على أي تهديد على أي مستوى".

وتابع العميدحيدري، بشأن استخدام الطائرات المسيرة الصغيرة الجديدة، قائلاً: "لدينا أيضًا طائرات مسيرة صغيرة استراتيجية وعملياتية وتكتيكية مأهولة وغير مأهولة، وسوف نستخدمها لنكون حاضرين بقوة وعزيمة إذا لزم الأمر وإذا دخلنا في حروب مستقبلية محتملة".

وأكد أن قواتنا المسلحة قادرة على الرد على أي نوع من التهديد على أي مستوى أو نطاق، وأضاف: "يجب على الأمة الإيرانية النبيلة أن تشعر بالارتياح التام، وأن تعلم أنه إذا تم تنفيذ أي تهديد، فسيتم تدمير مصدر التهديد بالكامل في وقت قصير".

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