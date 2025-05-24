العميد واحدي: خرمشهر تعد رمزا لمقاومة الشعب الإيراني

أكد قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني "العميد طيار حميد واحدي"،اليوم السبت، خلال مراسم الاستعراض العسكري الصباحي المشترك لوحدات القوات الجوية وأمام قادة ومنتسبي هذه القوة التي أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير مدينة خرمشهر، أن "يوم الثالث من شهر "خرداد" حسب التقويم الايراني 1404 الموافق 24 أيار/مايو حيث تحررت مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان من احتلال الجيش العراقي خلال الحرب المفروضة على ايران 1980-1988، اكد بانه يمثل أحد الأيام المجيدة في تاريخ بلادنا المعاصر؛ مشيرا إلى أن "خرمشهر تعد رمزا لمقاومة الشعب الإيراني".

وصرح العميد طيار "واحدي" ، بأن الثالث من خرداد هو أحد الأيام المشرفة في تاريخ ايران المعاصر.

وأشار إلى ان مدينة خرمشهر، التي تعد اليوم رمزا لمقاومة الشعب الإيراني، كانت قد تعرضت ثلاث مرات للغزو الاجنبي قبل بدء الحرب العراقية الايرانية، وفي جميع الحالات الثلاث انسحب المحتلون منها بإرادتهم وعبر اتفاق بين القوى العالمية العظمى.

وأضاف، "لكن احتلال هذه المدينة وبعد غزوها خلال الحرب المفروضة، انتهى بهزيمة ثقيلة لقوات البعث المعتدية في عهد صدام البائد، وذلك نتيجة لصمود وغيرة الإيرانيين"؛ مردفا بان بطولات وتضحيات الشعب الإيراني والقوات المسلحة لتحرير مدينة خرمشهر اضافت فصلا جديدا الى تاريخ "الدفاع المقدس" وتعاظم القدرة الردعية لإيران العزيزة.