العميد واحدي: كان الشهيد اللواء سلامي أحد الركائز الأساسية لوحدة الجيش والحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد حميد واحدي، قائد القوات الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرًا إلى السمات الشخصية للشهيد اللواء حسين سلامي، القائد الشهيد للحرس الثوري الإسلامي: "كان اللواء سلامي قائدًا وفيًا بحق، وعارفًا بالقرآن الكريم، وكان يتمتع ببريق خاص، وكان دائمًا يعاملنا بروح أخوية وأبوية".

وأكد أن فقدان الشهيد اللواء سلامي وجّه ضربةً قاسيةً للقوات المسلحة، وأضاف: "لا شك أن اللواء حسين سلامي كان أحد الركائز الأساسية للوحدة بين الجيش والحرس الثوري الإيراني في السنوات الأخيرة، ولعب دورًا هامًا في تعزيز تضامن القوات المسلحة. لقد وقف الشهيد سلامي دائمًا في وجه الاستكبار بمحبة ولطف، وفي الوقت نفسه بقوة وحزم، وحقق أمنيته، ألا وهي الشهادة".

وفي الختام، أشار قائد القوات الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ضرورة الوحدة بين الإيرانيين، قائلاً: "إن شعبنا يسير على نهج الشهداء، وسيصمد بقوة في وجه جميع أشكال الاستكبار العالمي، حتى تبقى الوحدة والأخوة، اللتان تُعدّان، وفقًا لكلام سماحة قائد الثورة، أعظم أصول الأمة، راسختين".

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