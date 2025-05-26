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٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٣٨ م

عرض عضلات للصين على سواحل متنازع عليها مع اليابان

عرض عضلات للصين على سواحل متنازع عليها مع اليابان

في الوقت الذي أعربت فيه طوكيو في الأشهر الأخيرة عن قلقها إزاء ما وصفته بالحضور غير المسبوق والمستمر للسفن الصينية بالقرب من مياهها، قامت بكين بإظهار قوتها البحرية والجوية من خلال نشر حاملة الطائرات الخاصة بها بالقرب من سواحل جزر "سينكاكو" (Senkaku) في محافظة "أوكيناوا" الواقعة في جنوب غرب اليابان.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن شبكة الأخبار "إن إتش كيه" (NHK)، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن حاملة الطائرات "لياونينغ" (Liaoning) التابعة للبحرية الصينية، قد تمركزت في بحر الصين الشرقي بالقرب من سواحل جزر سينكاكو، حيث قامت الطائرات المقاتلة بالإقلاع والهبوط من على متنها.

وأضافت وزارة الدفاع اليابانية أن هذه الحاملة الصينية، إلى جانب أربع سفن أخرى، تم رصدها صباح يوم الأحد 25 مايو على بعد 200 كيلومتر شمال جزيرة "كوباشيما" (Kubashima)، حيث قامت الطائرات المقاتلة والمروحيات بالإقلاع والهبوط على متنها.

/انتهى/

رمز الخبر 1958474
یاسر المصری

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