عرض عضلات للصين على سواحل متنازع عليها مع اليابان

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن شبكة الأخبار "إن إتش كيه" (NHK)، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن حاملة الطائرات "لياونينغ" (Liaoning) التابعة للبحرية الصينية، قد تمركزت في بحر الصين الشرقي بالقرب من سواحل جزر سينكاكو، حيث قامت الطائرات المقاتلة بالإقلاع والهبوط من على متنها.

وأضافت وزارة الدفاع اليابانية أن هذه الحاملة الصينية، إلى جانب أربع سفن أخرى، تم رصدها صباح يوم الأحد 25 مايو على بعد 200 كيلومتر شمال جزيرة "كوباشيما" (Kubashima)، حيث قامت الطائرات المقاتلة والمروحيات بالإقلاع والهبوط على متنها.

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