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٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٣٠ م

توسيع الرحلات الجوية بين روسيا وإيران

توسيع الرحلات الجوية بين روسيا وإيران

في نهاية شهر مايو 2025، ستستأنف شركة ماهان للطيران رحلاتها المباشرة على خط طهران-سانت بول. وستقوم الشركة بتسيير رحلات مباشرة على خط سان بطرسبرغ أيام الجمعة، وابتداءً من 2 يوليو، ستشغل أيضًا رحلات مباشرة على خط طهران-قازان أيام الاثنين والأربعاء. 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت السفارة الروسية في إيران في بيان لها عن الخبر المذكور أعلاه: "كما ستبدأ شركة طيران إيران إيرتور اعتبارًا من 29 مايو رحلاتها الموسمية على خط طهران - موسكو وطهران - سانت بطرسبرغ. وتبدأ الخطوط الجوية القطرية بتسيير رحلاتها من سان بطرسبورغ يوم الخميس، واعتباراً من الرابع من يوليو/تموز المقبل ستضيف رحلات طهران-سوتشي إلى مسارات رحلاتها".

تعتزم شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، إضافة إلى رحلتين أسبوعيتين على خط موسكو-طهران يومي السبت والأربعاء، إطلاق رحلتها الثالثة يوم الاثنين ابتداءً من الثاني من يونيو/حزيران المقبل.

وبذلك، سيتم تشغيل رحلات إيروفلوت المباشرة من موسكو إلى طهران أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، ثم سيتم تشغيل الرحلات من طهران إلى موسكو أيام السبت والثلاثاء والخميس.

/انتهى/

رمز الخبر 1958440
جواد ماستری فراهانی

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