دهقان دهنوي: إيران تعتزم إنشاء مركز تجاري في روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد علي دهقان دهنوي، في اجتماع لشرح الإجراءات المتخذة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وهدف المنظمة في الترويج للعلامات التجارية الإيرانية في الخارج، ينبغي أن تكون مراكز التسوق لدينا بطريقة ما حتى يتمكن المصدرون الإيرانيون من عرض بضائعهم للمستهلك النهائي في الوجهة دون وسطاء ويكون لهم تواجد فعلي في مراكز التسوق.

وأوضح: "تم نقل لجنة العلامة التجارية الوطنية من وزارة التجارة والصناعة إلى منظمة تنمية التجارة لأن لدينا خطة للعلامات التجارية ونعتقد أن المصدرين لدينا يجب أن يروجوا لعلامتهم التجارية حتى نتمكن من الحصول على حضور أقوى في اسواقنا المستهدفة".

وأضاف دهقان دهنوي: "من خلال هذه الإجراءات والضوابط، نأمل في تحقيق أكبر قدر من الفائدة والاستخدام من الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى".

وواصل رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية وصف اتفاقية التجارة الحرة مع أوراسيا بأنها إنجاز كبير لإيران، وقال: "من خلال هذا تم ربط إيران بسوق خمس دول أوراسية يبلغ حجم التجارة بينهم نحو 850 إلى 900 مليار دولار".

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