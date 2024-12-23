ارتفاع صادرات إيران إلى أوراسيا بنسبة 21 بالمئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن صادرات إيران إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خلال الأشهر التسعة الماضية زادت بنحو 21% من حيث القيمة ونحو 22% من حيث الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

خلال هذه الفترة، تم تصدير ما يقرب من 3 مليون و860 الف طن من البضائع بقيمة 1.5 مليار دولار إلى الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وفي العام الماضي، تم تصدير 3 ملايين و170 ألف طن من البضائع الإيرانية إلى أعضاء هذا الاتحاد، بقيمة مليار و240 مليون دولار.

وكانت أكبر كمية من البضائع الإيرانية المصدرة إلى أعضاء هذا الاتحاد إلى روسيا بواقع مليون و960 الف طن، وأرمينيا بواقع مليون و480 الف طن، وكازاخستان بواقع 360 ألف طن، وقيرغيزستان بواقع 44 ألف طن، وبيلاروسيا بواقع 14 ألف طن.

وذكر تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن واردات بلادنا من أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي انخفضت بنحو 20 بالمئة من حيث القيمة ونحو 45 بالمئة من حيث الوزن خلال الأشهر التسعة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبعبارة أخرى، بلغ حجم الواردات خلال هذه الفترة نحو مليون و630 الف طن بقيمة مليار و210 مليون دولار، بينما تم استيراد 2 مليون و960 الف طن من البضائع بقيمة 1.5 مليار دولار في العام الماضي.

وكانت أكبر الواردات من بلادنا تأتي من روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا على التوالي.