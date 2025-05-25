مشاركة واسعة شهدتها مراكز الاقتراع اللبنانية رغم تهديدات الاحتلال

أفادت وكالة مهر للأنباء قال وزير الداخلية اللبناني، اللواء محمد الحجار: "نحن نبعث رسائل لأنفسنا، لبنان مؤمن بأن له سيادة كاملة على كل شبر من أرضه وخاصة على أرض الجنوب.. واليوم تتكرس هذه السيادة، وليفهم من يفهم وليسمع من يسمع.. لبنان لا ولم ولن يستسلم مطلقا، واليوم نهار انتخابي نأمل أن يكون ناجحا بكل المقاييس، وهذه أهم رسالة للجميع".

بعرس اشبه باعراس النصر حسم الجنوب خياره بالتصويت للوائح التنمية والوفاء في انتخابات المرحلة الرابعة والاخيرة للمراكز البلدية والاختيارية بنسب تجاوزت المتوقع في رسالة واضحة بان الجنوب ومعه لبنان لن ترهبه تهديدات عدو ليستكمل الانجاز الوطني بابهى صوره الديمقر اطية.

المقترعون وخاصة ابناء القرى الحدودية جددوا العهد والبيعة لدماء الشهداء والموقف من احتلال لن يؤثر باعتداءاته على خياراتهم الوطنية.

وكان عشرات البلديات فازت بالتزكية نتيجة توافق الثنائي الوطني ليتوجه عشرات الاف المواطنين منذ الصباح الباكر نحو مراكز الاقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية ليختتم اليوم الانتخاباتي بمسيرات سيارة ومظاهر ابتهاج احتفاءًا بفوز لوائح التنمية والوفاء.

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