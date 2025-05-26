إقالة 8 أميرالات أميركيين لفشلهم في استهداف سفينة زاغروس الایرانیة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني في حفل تكريم مشاة البحرية المشاركين في عملية تحرير خرمشهر والذي أقيم بحضور مجموعة من مشاة البحرية وعائلاتهم: "أننا اليوم، بفضل دماء الشهداء، حققنا أعمالاً عظيمة ومهمة للغاية، مثل الاسطول 86".

وأشار الادميرال ايراني الى محاولات امريكا للتصدى مع تواجد بحرية الجمهورية الاسلامية الايراني في المياه الدولية وفشلها في تحقيق ذلك، مبينا: "لأول مرة في التاريخ، رئيس دولة تعتبر نفسها قوة عظمى تريد مواجهة قوة مثلنا ولكنها تفشل ويتم اذلالها".

وتابع: "خلال فترة رئاسته حاول الرئيس الأميركي الحالي مرتين أو ثلاث مرات إثارة التوتر معنا، لكننا لم نسمح له بذلك وادعى أنه ضرب سفينة زاغروس في البحر الأحمر، وبعد أيام قليلة تم إظهار وجود السفينة له".

وقال قائد البحرية: "هذه هي المرة الأولى التي يصف فيها رئيس الولايات المتحدة كبار قادته البحريين بالحمقى ويقول لقادته أنكم أيها الحمقى لا تستطيعون اكتشاف سفينة من دول العالم الثالث في البحر"، معلنا: "حتى اليوم، أقال الرئيس الأمريكي 8 أميرالات لبحرية هذا البلد" .

وأضاف الأدميرال الإيراني: "هذه العظمة لم تتحقق بأيدي رفاقي فقط، بل بدماء الشهداء وعائلاتهم أيضًا واليوم، وبفضل الشهداء وعائلاتهم والمحاربين القدامى، تمكنا من التفوق وتثبيت المكانة الحقيقية لشعبنا الحبيب على الساحة الدولية كقوة عظمى".

وقال: "أهنئكم جميعا، وخاصة قدامى المحاربين وأسر الشهداء الأعزاء، على هذا النجاح".

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