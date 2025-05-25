استثمار بقيمة 5000 مليار تومان في ميناء طهران - أبرين الجاف

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريح له خلال افتتاح المرحلة النهائية من ميناء طهران الجاف - أبرين، قال بيرانوند: "تمت بعض الاستثمارات في مجال القاطرات، ومن المتوقع توقيع عقدين آخرين مع القطاع الخاص قبل نهاية العام".

وأضاف: "في مجال البنية التحتية، الوضع أكثر تعقيدًا، حيث تشمل البنية التحتية تطوير الخطوط والمراكز اللوجستية والمخازن. ومع انخفاض رسوم الوصول، فإن الجاذبية للقطاع الخاص في هذا المجال أقل".

وأشار إلى أن "عقد خط سيرجان - كرمان مع القطاع الخاص تم توقيعه العام الماضي وهو قيد التنفيذ، كما أن هناك مشاورات جارية مع شركات التعدين والصناعة الكبرى لتطوير هذه الشراكات في إطار نموذج الشراكة العامة - الخاصة".

وأكد بيرانوند أن "ميناء طهران الجاف - أبرين يعد من أهم المراكز اللوجستية في البلاد وأكثرها ازدهاراً، حيث تم تسهيل آليات الاستثمار في هذه المراكز وتقليل الإجراءات".

كما أشار إلى أن السكك الحديدية تعمل بالتعاون مع شركات التشغيل والنقل على تطوير خدمات خاصة وقطارات شحن مخصصة لتلبية احتياجات هذه المراكز، مما يعزز دورها كمكمل للموانئ البحرية وداعم لسلسلة الإمداد في البلاد.

وأوضح أن "الهدف الرئيسي هو تطوير النقل بالسكك الحديدية، وتطوير المراكز اللوجستية، بما في ذلك أبرين، يتم وفقًا لهذا الاتجاه. المستثمرون الأجانب وفاعلو مجال الممرات الدولية للنقل هم في مقدمة أولوياتنا".

وأضاف: "يشارك مستثمرون أجانب ومشغلون من دول الجوار في هذا المشروع، ونجري مفاوضات مع متقدمين آخرين من دول مختلفة. كما أن إعادة تأهيل وتنشيط جميع المراكز اللوجستية هي على جدول الأعمال".

وأكد بيرانوند أن "دورنا في هذه المراكز هو توفير البنية التحتية والمساعدة في تطويرها، بينما تقع مسؤولية إنشاء المحطات التجارية وتقديم خدمات النقل على عاتق القطاع الخاص".

وفي ختام حديثه، أشار إلى أن "الاستثمار في البنية التحتية يجب أن يترافق مع استثمارات في مجال الأتمتة والرقمنة لزيادة تنافسية هذا الميناء مقارنة بالموانئ والمراكز اللوجستية المنافسة".

وأكد بيرانوند على أهمية التنسيق مع الموانئ الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك الموانئ الحدودية في الصين وكازاخستان، لتحقيق تبادلات فعالة.

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