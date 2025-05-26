إيران تشارک في مهرجان الأمن السيبراني الدولي في روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه شارك متخصصون إيرانيون بشكل فعّال في مهرجان الأمن السيبراني الدولي المعروف باسم Positive Hack Days، والذي أقيم في موسكو من 22 إلى 24 مايو، في مؤشر واضح على التقدم الكبير الذي أحرزته إيران في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز تعاونها التقني مع روسيا.

وشارك في هذا الحدث أكثر من 120 خبيراً إيرانياً من مؤسسات حكومية وقطاعات خاصة، ما جعل المهرجان منصة ثمينة لتبادل المعرفة والتقنيات الحديثة والخبرات الناجحة في مواجهة التهديدات السيبرانية.

وتبادل المشاركون خلال المهرجان الآراء والخبرات، لا سيما مع الشركات الروسية، حول موضوعات مثل أمن البنى التحتية الحيوية، مكافحة برامج الفدية، استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، وأمن الأنظمة الصناعية.

كما عرضت الشركات الإيرانية أحدث إنجازاتها في مجالات برمجيات الأمن السيبراني، وأنظمة كشف التسلل، والحلول الدفاعية الإلكترونية.

ونظراً لتزايد التهديدات السيبرانية التي تواجهها كل من إيران وروسيا، يُنظر إلى هذا الحدث كمقدمة لتعاون مشترك في مجالات البحث العلمي، والاستثمار التكنولوجي، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني للبلدين.

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