  1. إيران
  2. السياسة
٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٣ ص

أحمديان يلتقي مساعد بوتين في موسكو +صور

أحمديان يلتقي مساعد بوتين في موسكو +صور

التقى علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، نيكولاي باتروشيف، المساعد الخاص للرئيس الروسي، خلال زيارته لموسكو، وناقشا تطوير العلاقات الثنائية في إطار المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض أحمديان وباتروشيف عملية تنفيذ أهم الاتفاقيات والتعاون بين البلدين، وأكدا حرص طهران وموسكو على تطوير العلاقات الثنائية.

وقيّم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي التعاون الاقتصادي والإقليمي بين البلدين على مسار التطور، وقال: تتمتع طهران وموسكو بقدرة عالية على تعزيز التعاون العلمي المتقدم، ونقل البضائع، وتبادل الطاقة.

وأضاف الدكتور أحمديان: ستواصل إيران وروسيا مشاوراتهما حول أهم التطورات في المنطقة.

وفي هذا اللقاء، أكد المساعد الخاص للرئيس الروسي على أهمية تسريع تنفيذ مشروع سكة حديد رشت-أستارا بمشاركة البلدين، مشيرًا إلى التعاون الثنائي في الممر الدولي بين الشمال والجنوب.

وقال باتروشيف للدكتور أحمديان: إن الرئيس الروسي يسعى لتنفيذ الاتفاقيات الاستراتيجية، لا سيما في مجالي الطاقة والنقل، ويجب علينا إزالة العقبات في هذا الصدد.

في هذا اللقاء، الذي رافقه مناقشة مجموعة واسعة من قضايا العلاقات الثنائية في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والثقافة والتبادلات الشعبية، أكد الطرفان على أهمية مشاريع نقل الطاقة وضرورة اتخاذ الخطوات التالية لإتمامها.

دیدار احمدیان با دستیار پوتین در مسکو + فیلم

دیدار احمدیان با دستیار پوتین در مسکو + فیلم

/انتهى/

رمز الخبر 1958546

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات