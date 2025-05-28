أحمديان يلتقي مساعد بوتين في موسكو +صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض أحمديان وباتروشيف عملية تنفيذ أهم الاتفاقيات والتعاون بين البلدين، وأكدا حرص طهران وموسكو على تطوير العلاقات الثنائية.

وقيّم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي التعاون الاقتصادي والإقليمي بين البلدين على مسار التطور، وقال: تتمتع طهران وموسكو بقدرة عالية على تعزيز التعاون العلمي المتقدم، ونقل البضائع، وتبادل الطاقة.

وأضاف الدكتور أحمديان: ستواصل إيران وروسيا مشاوراتهما حول أهم التطورات في المنطقة.

وفي هذا اللقاء، أكد المساعد الخاص للرئيس الروسي على أهمية تسريع تنفيذ مشروع سكة حديد رشت-أستارا بمشاركة البلدين، مشيرًا إلى التعاون الثنائي في الممر الدولي بين الشمال والجنوب.

وقال باتروشيف للدكتور أحمديان: إن الرئيس الروسي يسعى لتنفيذ الاتفاقيات الاستراتيجية، لا سيما في مجالي الطاقة والنقل، ويجب علينا إزالة العقبات في هذا الصدد.

في هذا اللقاء، الذي رافقه مناقشة مجموعة واسعة من قضايا العلاقات الثنائية في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والثقافة والتبادلات الشعبية، أكد الطرفان على أهمية مشاريع نقل الطاقة وضرورة اتخاذ الخطوات التالية لإتمامها.

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