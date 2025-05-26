طلاب ايرانيين يتوجون ببطول العالم للاختراع في كوريا الجنوبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز فريق طلابي إيراني بالميدالية الذهبية وتوّج ببطولة العالم للاختراع والابتكار- 2025 التي اقيمت في كوريا الجنوبية.

كما نال الفريق الطلابي الايراني المتالق في هذه البطولة، "جائزة الابتكار الخاصة" التي تقدمها جامعة سيول.

وفي هذا السياق قال احد النخب الايرانية المشارك في البطولة، "سجاد اكبر بور" : ان من بين أكثر من 250 فريقا من 20 دولة حول العالم، أبهر المنتخب الإيراني لجنة التحكيم والمنافسين عبر تقديمه أداة ذكية للاسعافات الأولية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتطرق أكبر بور في تصريح صحفي، الى أعضاء الفريق الايراني المشارك وهم "أمير علي عباسي"، و"أرين علامة زادة"، و"مبينا كريمي"، و"أرنيكا علامة زادة"، و"فاطمة سلجوقي"، و"علي رضا زارعي"، و"محمد طاها هاشمي فر"؛ مؤكدا بان الابتكارات الفريدة لهؤلاء النخب أثبتت تألق المواهب الإيرانية على الساحة العالمية.

كما نوه بان هذا الفريق النخبوي الطلابي يحمل في سجله ميدالية ذهبية اخرى من بطولة الاختراع العالمية بسويسرا - في أبريل 2024.

وأضاف اكبر بور : إن الانتصارات المتتالية في حدثين دوليين مرموقين تشير إلى قدرات إيران العلمية ومكانتها المرموقة في مجال الابتكارات على مستوى العالم.