لاعب إيراني يحرز ذهبية آسيا في سباقات الترايثلون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه نجح إبراهيمي، عضو المنتخب الوطني الإيراني للترايثلون، في الفوز بلقب البطولة التي استضافتها مدينة جدّة السعودية، بعد أداء متميّز خوّله انتزاع المركز الأول في هذا الحدث القاري.

و"الترايثلون"، رياضةً مركّبة تجمع بين السباحة وركوب الدراجات والجري، ويتنافس المشاركون فيها عبر خمس مراحل متتالية ضمن مسافات وبيئات مختلفة.

وشهدت بطولة آسيا للترايثلون - فئة الناشئين لعام 2025، التي أقيمت بمشاركة 33 لاعباً من 13 دولة آسيوية بمدينة جدة، شهدت اليوم حدثا استثنائياً للمنتخب الإيراني؛ إذ تمكّن اعضاؤه من تحقيق إنجاز منقطع النظير عبر حصد المراكز الثلاثة الأولى ونيل ذهبية وفضية وبرونزية البطولة أمام منافسين من أبرز دول القارة.