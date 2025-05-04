تعاون علمي إيراني تركي بين جامعة تربية مدرس وجامعة أيدن في اسطنبول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن جامعة تربية مدرس، أن اجتماعا بشأن تطوير التعاون بين أكاديمية أوراسيا والجامعات الإيرانية الرائدة عقد في جامعة أمير كبير للتكنولوجيا، بحضور الدكتور مصطفى أيدن، رئيس اتحاد الجامعات الأوراسية.

وفي هذا اللقاء وقعت الدكتورة مريم كمالي مديرة العلاقات الأكاديمية الدولية في جامعة تربية مدرس مذكرة تفاهم بشأن التعاون العلمي والدولي بهدف إقامة دورات تدريبية مشتركة حضورية وعبر الإنترنت واستقطاب وتبادل الطلاب والأساتذة بين جامعة تربية مدرس وجامعة أيدن مع الدكتور مصطفى أيدن.

وتأسست جامعة أيدين في عام 2003 من قبل القطاع الخاص وتضم كليات العلوم الإنسانية والفنون والإدارة والاقتصاد والطب وطب الأسنان.

في عام 2008، أنشأت هذه الجامعة اتحاد الجامعات الأوراسية بهدف تعزيز التواصل العلمي بين الجامعات في المنطقة الآسيوية.

يضم هذا الاتحاد حاليا أكثر من 120 جامعة من آسيا وأوروبا.

/انتهى/