لاعب تركي ينضم لصفوف نادي برسبوليس الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن نادي برسبوليس في بيان مساء الخميس، عن توصله لاتفاق مع اللاعب التركي-الالماني سردار دورسون ليدافع عن الوانه في الدوري الايراني الممتاز بقية الموسم الكروي الحالي والموسم القادم.

ومع رحيل لوكاس تشاو عن قائمة برسبوليس، كشف النادي عن تعاقده مع اللاعب دورسون القادم من آلانيا سبور التركي.

ولعب دورسون، البالغ من العمر 33 عاماً والمولود في مدينة هامبورغ، لفريقي جروسر فورث ودارمشتات الالمانيين، وكذلك لعدة فرق تركية ابرزها فنربخشة.

ولعب دورسون لمنتخب تركيا ايضا وسجل 7 اهداف في صفوفه.

ويذكر ايضا ان المدرب التركي اسماعيل كارتال تولى اخيرا مهمة تدريب برسبوليس في اطار عقد لعام ونصف.

ويحتل برسبوليس حاليا المركز الرابع في الدوري الايراني الممتاز برصيد 33 نقطة خلف المتصدر سباهان اصفهان 38 نقطة وتراكتور سازي تبريز 35 نقطة وفولاد خوزستان 34 نقطة.

كما يخوض برسبوليس المنافسة في دوري ابطال آسيا للنخبة ويحتل فيه المرتبة السادسة في ختام الجولة السادسة برصيد 6 نقاط وله مباراتان صعبتان متبقيتان امام الهلال والنصر السعوديين.

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