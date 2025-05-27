توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مدينتي توربان الصينية ويزد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس بلدية يزد خلال الحفل: "على الرغم من المناخ الحار والجاف في يزد، فإن المواد الطبيعية مكنتنا من تحقيق الاستدامة في مجال الطاقة..وفي عام 2019، تم اختيار يزد كعاصمة للمدن المستدامة في العالم، ومؤخراً تم تسجيل الزخارف التقليدية لمدينة يزد عالميا".

وأضاف أبو القاسم محيي الدين: "إن الارتباط بين الحضارتين الصينية والإيرانية يعود إلى ألفي عام، وهو ما يظهر جلياً في مدن مثل تورفان وخوتان".

قال رئيس بلدية يزد: "اليوم، وُقّعت الوثيقة الأولية لمذكرة التفاهم بين مدينتي يزد وتورفان، لتمهيد الطريق لمزيد من التعاون، ومن ثم توقيع اتفاقية توأمة المدينتين. تربطنا علاقات وطيدة بالمدن الصينية منذ سنوات طويلة، وعلى مدى العشرين عامًا الماضية، دأب السياح الصينيون على زيارة مدينة يزد التاريخية".

وقال رئيس الوفد التجاري الصيني في توربان خلال اللقاء: "مدينة يزد مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو ونحن سعداء للغاية بالاستفادة من تجارب هذه المحافظة".

وأضاف تشنغ وانغ: "إن مدينة تورفان، مثل مدينة يزد، تقع على الطريق السريع الحيوي من وسط الصين إلى مقاطعة شينجيانغ وآسيا الوسطى، وتتمتع بمناخ حار وجاف مع أشعة الشمس الوفيرة".

وتابع: "وفرة أشعة الشمس في هذه المنطقة وفرت بيئة فريدة للزراعة والبستنة".

وأضاف رئيس الوفد التجاري الصيني بمدينة تورفان: "نرغب في اكتساب تجارب جيدة من مدينة يزد، وتورفان مثل يزد، مدينة ذات معالم سياحية وموارد طبيعية ومحلية غنية للغاية".

وأضاف: "مدينة تورفان التي تضم 40 ألف قطعة أثرية قديمة تم اكتشافها، تعد ملتقى للثقافات المؤثرة حول العالم، كما أنها معروفة كمتحف حي بين الثقافات.. تعتبر يزد وتورفان من جواهر طريق الحرير".

وتشمل مذكرة التفاهم بين مدينتي توربان الصينية ويزد مجالات السياحة والتجارة والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح، فضلاً عن الحفاظ على المساحات الخضراء وصيانتها والزراعة وإدارة المياه والنفايات وزراعة وحصاد النباتات الطبية والتقنيات الجديدة.

أبرمت مدينة يزد حتى الآن اتفاقيات مدن شقيقة مع ثماني مدن: جاسبر للمجر، بوتي لجورجيا، خيوة لأوزبكستان، غيومري لأرمينيا، لينز للنمسا، بينغياو للصين، خوجند لطاجيكستان، وبراغا، للبرتغال.

تحتوي محافظة يزد على 1600 معلم تاريخي ثابت مسجل و600 معلم تاريخي وطني مسجل يستقبل السياح المحليين والأجانب.

تعد مدينة يزد، إلى جانب محافظتي فارس وأصفهان، الوجهة الأولى للسياح الأجانب والأوروبيين في إطار المثلث الذهبي للسياحة في إيران، لدرجة أن عدد السياح الأجانب الذين يزورون هذه المدينة تضاعف خمسة أضعاف، مما جعل السياحة محور تنمية المحافظة.

يبلغ عدد سكان محافظة يزد مليون و300 ألف نسمة.

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