السفير الصيني في ايران: مدينة ساري حلقة مهمة في السلسلة الاقتصادية لمشروع "طريق الحرير"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف السفير الصيني، يوم الأربعاء خلال لقائه مع رئيس بلدية ساري، انّ زيارته الأولى لهذه المدينة كانت تجربة مختلفة وقيّمة؛ لافتا الى أنّ نهر "تجن" الذي يمرّ من وسط هذه المدينة الايرانية قد منحها هوية وحياة، فيما تشكّل مواردها الطبيعية والبشرية فرصاً مهمّة للتعاون المشترك.

وأشار "بي فو" إلى المكانة البارزة لطريق الحرير في التعاون الدولي؛ موضحاً أنّ "حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الواقعة على هذا الطريق التاريخي شهد نمواً ملحوظاً"، مؤكداً بأنّ إيران، ولا سيما مدينة ساري، تضطلع بدور مؤثّر في الاستفادة من هذه الطاقات.

وأعرب سفير الصين لدى إيران عن أمله بأن تكون هذه الزيارة بداية فصل جديد من العلاقات بين ساري والمدن الصينية، وأن تمهّد لتحقيق إنجازات مشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والحضرية.

من جانبه، أكّد رئيس بلدية ساري "حسن أحمدي"، على توفر الطاقات السياحية والزراعية والخدمية في محافظة مازندران، معلناً استعداد مدينة ساري للدخول في مفاوضات من أجل إبرام اتفاقية التوأمة مع إحدى المدن الصينية.